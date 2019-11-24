مؤتمر أبوظبي الدولي السابع للأورام ينطلق 29 الجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تستضيف أبوظبي خلال الفترة من 29 ـ 30 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر أبوظبي الدولي للأورام تحت شعار «العمل معاً لتحسين رعاية مرضى السرطان» والذي تنظمه مجموعة «في بي اس» للرعاية الصحية بفندق جراند حياة ـ أبوظبي وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 35 مختصاً من كبار العلماء وخبراء الأورام والاستشاريين الدوليين والمحليين لمناقشة أحدث الممارسات وآخر التطورات في أبحاث مرض السرطان والوقاية منه والكشف المبكر والعلاج، وفهم التحديات السريرية الحالية في الغالبية العظمى من أنواع الأورام واستراتيجيات العلاج الجديدة لأنواع فرعية معينة من المرض، إلى جانب الأهمية السريرية للتقدم الجزيئي في أنواع السرطان المختلفة.