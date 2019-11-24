تخريج 5 دورات تخصصية بمعهد التدريب في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهد العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة معهد تدريب الشرطة بالشارقة تخريج 5 دورات تخصصية، حيث أثمرت عن تخريج 128 منتسباً من مختلف القيادات على مستوى وزارة الداخلية.

واشتملت الدورات التي حضرها المقدم فهد الحمودي رئيس قسم التدريب بالمعهد على أحدث البرامج التدريبية، وفق أفضل الوسائل العلمية المساعدة، بهدف الارتقاء بالعمل الشرطي في مختلف المجالات، وحملت الدورات مجموعة من العناوين والبرامج المنتقاة منها، (البحث الجنائي التأسيسية، التدخل السريع في مكافحة الشغب، الصحة والسلامة المهنية وتطبيقاتها الشرطية، الاستجابة السريعة الأولية للشرطة في موقع الحدث، الوقاية من الجريمة).

وفي ختام برامج الدورات قام العميد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير معهد تدريب الشرطة بتوجيه الشكر لمنتسبي الدورات، وحثهم على تطوير مهاراتهم العلمية والعملية.