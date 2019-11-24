شرطة دبي تحاضر في «الوصايا العشر للإدارة الحكومية»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، محاضرة بعنوان الوصايا العشر للإدارة الحكومية، مستوحاة من كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك ضمن سلسلة ورشات العمل التي تحمل شعار «جرعات السعادة».

وقدم المحاضرة التي أقيمت في قاعة حمدان بن محمد، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد الدكتور جاسم محمد عبدالله الملا، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية، مستهلاً حديثه عن أن الورشة بها شقان، محاضرة تسلط الضوء على الوصايا العشر، وجلسات خاصة مع «مدربي حياة».