انطلاق المرحلة التجريبية من «روّاد اللياقة» لموظفي حكومة أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات المرحلة الأولى والتجريبية من برنامج «رواد اللياقة»، والتي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، بالشراكة مع دائرة الصحة، لموظفي القطاع الحكومي في أبوظبي.

وتنطلق المرحلة الأولى والتجريبية بمشاركة 9 هيئات ودوائر ومؤسسات حكومية، حيث تبدأ رحلة الـ 21 يوماً متضمنة العديد من الأنشطة البدنية التي تهدف إلي تعزيز مستوى اللياقة البدنية، وذلك ضمن برنامج شامل مدته عامان ينطلق رسمياً في أوائل العام 2020، ويعد أحد البرامج التي تندرج ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21»، ويهدف إلى النهوض بمستويات اللياقة البدنية في أبوظبي.

وتنطلق فعاليات النسخة التجريبية في البداية برحلة الـ 21 يوماً التي ترمي إلى رفع مستويات اللياقة لدى المشاركين من خلال تدريبات رياضية مصمّمة خصيصاً لهذا الغرض على مدار 20 يوماً، حيث يقوم المشارك بأداء تدريبات يومية محددة. وتنتهي المبادرة في اليوم الـ 21 بحفل تتويج رحلة الـ 21 يوماً، المقررة إقامتها بتاريخ 14 ديسمبر في جزيرة الحديريات بأبوظبي، حيث يتنافس المشاركون في إكمال وتخطي بعض العقبات لكي يتم تكريمهم على إنجازاتهم.