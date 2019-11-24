«أبوظبي الرقمية» تنظّم «أداثون الذكاء الاصطناعي» لحلول الخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي-البيان

نظّمت «هيئة أبوظبي الرقمية» فعالية «أداثون الذكاء الاصطناعي» في أبوظبي، بمشاركة عدد من أبرز الجهات الحكومية والشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الأكاديمية وعدد من المبتكرين والموهوبين، وطلاب الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

ويأتي عقد «أداثون الذكاء الاصطناعي»، الذي استمر يومين من أجل عرض حلول تقنية وأفكار مبتكرة، للإسهام في مواجهة التحديات في القطاعات المختلفة، وتوفير خدمات تفوق تطلعات المتعاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتحليل المتقدم للبيانات.

كما هدف الأداثون إلى تسليط الضوء على آفاق الابتكار الواسعة التي توفرها تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية الاستفادة منها في تقديم منظومة خدمات حكومية متطورة وسلسة للمتعاملين، تماشياً مع الخطط الموضوعة لتطبيق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتسعى «هيئة أبوظبي الرقمية»، من خلال الحدث، إلى إشراك جميع الجهات الحكومية والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية في أبوظبي، من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة وتوظيفها في مشاريع وخدمات تسهل حياة الناس وتعزز سعادتهم.