الإعلان عن افتتاح مركز الذكاءالاصطناعي «سوربون أبوظبي» يناير 2020

المصدر: أبوظبي -البيان

قال البروفيسور جان شامباز، رئيس جامعة السوربون- باريس، نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة السوربون - أبوظبي إنه يجري العمل حالياً على تطبيق الخطة الاستراتيجية الجديدة لتطوير برامج جديدة في العلوم، الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون أبوظبي مع تطوير البنية التحتية للأبحاث بدعم من بعض الشركات.

وأضاف (ستقوم جامعة السوربون أبوظبي وجامعة السوربون باريس بتطوير برامج جديدة في مجال إدارة المحفوظات والسجلات إضافة إلى الذكاء الاصطناعي في خطوة لزيادة عدد الطلبة الإماراتيين وتدريبهم على أحدث ما تُقدمه العلوم والتكنولوجيا الحديثة ليُساهموا في بناء مستقبل وطنهم وفقاً لأرقى المعايير العالمية).

وأوضح شامباز أنه سيتمّ الإعلان عن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع مجلس الأمناء الجديد لجامعة سوربون أبوظبي في 26 يناير 2020، لافتاً إلى أن هذا المركز سيكون نسخة مُطابقة لمركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون باريس التي تُعدّ من أبرز الجامعات في العالم في مجال الرياضيات، علوم الكمبيوتر والروبوتات.

وقال :إن القرار بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي للنخبة في جامعة السوربون أبوظبي سوف يسهم في تقديم البرامج التعليمية والأبحاث بالتعاون مع بعض الشركات الفرنسية والإماراتية.

واختتم شامباز تصريحه قائلاً: من المؤكد أننا من خلال إقامة مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة السوربون أبوظبي نهدف إلى المُساهمة مع كافة الشركاء في جامعة خليفة للذكاء الاصطناعي وغيرهم لدعم مسيرة البحث والتطوير العلمي.