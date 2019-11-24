انطلاق مسابقة هاكاثون الشباب لمكافحة الفساد اليوم

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

تنطلق فعاليات «مسابقة هاكاثون الشباب لمكافحة الفساد» اليوم وحتى 26 نوفمبر الجاري في جامعة زايد بدبي، وذلك بمشاركة طلبة الجامعات على مستوى الدولة، حيث تهدف المسابقة إلى تمكين الشباب من تصميم أساليب وأدوات مبتكرة واستثمار عقولهم المبدعة وغرس روح العمل الجماعي وتعزيز التعاون مع الجهود الحكومية لمكافحة الفساد عالمياً.

ويأتي هاكاثون بتنظيم من قبل ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والمتمثلين في الهيئة الاتحادية للشباب، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة تنظيم الاتصالات والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وقد قامت اللجنة المنظمة لهاكاثون بفتح باب المشاركة للطلبة ودعوتهم لزيارة الموقع الإلكتروني للمسابقة والاطلاع على تحدياته والجوائز المخصصة له.

وأكد الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة ضرورة إشراك الشباب وتشجيعهم ليكونوا جزءاً فعالاً في المجتمع الإماراتي، وتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسمح بتحسين وسائل وأساليب تعزز التعاون الدولي لمكافحة كافة أشكال الفساد وتطلع القيادة الرشيدة ومواكبة سرعة التطورات التي يشهدها العالم.

ومن جانب آخر سيتم تحكيم المشاريع النهائية والإعلان عن الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى وحضور الحلقة الشبابية التي تسلط الضوء حول تمكين الشباب لمكافحة الفساد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك في 14 ديسمبر 2019 واللذين ينعقدان على هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.