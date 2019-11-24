مؤتمر التشغيل والصيانة في الدول العربية يختتم أعماله بدبي

المصدر: دبي- وام

اختتمت في دبي فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر للتشغيل والصيانة في الدول العربية، الذي أقيم تحت شعار «تعزيز الصيانة من خلال إدارة البيانات الضخمة»، بمشاركة منظمات وهيئات إقليمية ودولية واستمر ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والمعنيين بقطاع التشغيل والصيانة من المنطقة والعالم.

وأكد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية خلال المؤتمر حرص دولة الإمارات على تنظيم المعارض والمؤتمرات التي تصب في الارتقاء بمنظومة العمل والأهداف الإستراتيجية المرتبطة بدعم مؤشرات الدولة عالمياً، وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021.