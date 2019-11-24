70.2 % نسبة التصويت في مدينة دبا الحصن بانتخابات استشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز مدينة دبا الحصن ضمن قائمة الفائزين الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في مدينة دبا الحصن 3659 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 2567 ناخباً فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 70.2 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة دبا الحصن في المركز الأول سيف علي الطليع الظهوري الذي يحمل رقم الترشيح 508 بعدد أصوات 407 صوتاً .

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري طالب علي البلي الظهوري الذي يحمل رقم الترشيح 510 بعدد أصوات 277 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة دبا الحصن كلاً من حميد عبيد علي الحمودي في المركز الأول الذي يحمل رقم ترشيح 504 بعدد أصوات 259 صوتاً وفاز بالمركز الثاني محمد محمد عبيد المهلبي الذي يحمل رقم ترشيح 514 بعدد أصوات 250 صوتاً .