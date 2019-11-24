67.5 % نسبة التصويت في منطقة المدام بانتخابات استشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز منطقة المدام ضمن قائمة الفائزين الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المنطقة 1491 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 1007 فيما لم تسجل أية أصوات باطلة ووصلت نسبة التصويت إلى 67.5 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة المدام في المركز الأول دغيش راشد سالم الكتبي الذي يحمل رقم الترشيح 603 بعدد مصوتين 197 ناخباً وناخبة.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري سهيل سالم حمد الكعبي الذي يحمل رقم الترشيح 607 بعدد أصوات 169 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن منطقة المدام كلا من حمد سالم عبيد عيد في المركز الأول الذي يحمل رقم ترشيح 602 بعدد أصوات 142 صوتاً وفاز بالمركز الثاني أحمد عبد الله راشد معدن الذي يحمل رقم ترشيح 601 بعدد أصوات 105 صوتاً .