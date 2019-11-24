64.4 % نسبة التصويت في منطقة الحمرية بانتخابات استشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز منطقة الحمرية ضمن نتائج القائمة الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المنطقة 640 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 412 بدون تسجيل أصوات باطلة فيما وصلت نسبة التصويت إلى 64.4 بالمائة .

وفازت بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة الحمرية فاطمة علي حميد المهيري التي تحمل رقم الترشيح 906 بعدد مصوتين 137 ناخباً وناخبة.

وفاز في قائمة الاحتياط عن منطقة الحمرية راشد غانم عبيد الشامسي الذي يحمل رقم ترشيح 902 بعدد 94 صوتاً.