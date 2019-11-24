67.1 % نسبة التصويت في خورفكان

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز مدينة خورفكان ضمن قائمة الفائزين الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المدينة 8401 مواطن ومواطنة وعدد المصوتين 5634 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة أربعة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 67.1 بالمائة.



وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة خورفكان في المركز الأول محمد عبدالله عبدالرحمن الريسي الذي يحمل رقم الترشيح 334 بعدد مصوتين 475 ناخباً وناخبة.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري عبدالله إبراهيم موسى عبدالله الذي يحمل رقم الترشيح 324 بعدد أصوات 457 صوتاً.



كما فاز عن مدينة خورفكان عبدالله موسى إسماعيل البلوشي الذي يحمل رقم الترشيح 328 بعدد 419 صوتاً

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة خورفكان كل من خالد أحمد بوهندي المنصوري في المركز الأول الذي يحمل رقم الترشيح 313 بعدد أصوات 397 وفاز بالمركز الثاني أحمد عبدالله الجراح الحمادي الذي يحمل رقم الترشيح 304 بعدد أصوات 380 صوتاً وفي المركز الثالث ضمن قائمة الاحتياط فاز محمد عيسى محمد الحوسني التي يحمل رقم الترشيح 335 بعدد أصوات 359 صوتاً.