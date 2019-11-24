57.4 % نسبة التصويت في كلباء

المصدر: الشارقة- عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز مدينة كلباء من نتائج قائمة الفائزين الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المدينة 7117 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 4090 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ثلاثة أصوات ووصلت نسبة التصويت إلى 57.4 بالمائة .

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن مدينة كلباء في المركز الأول عبد الله ابراهيم عبد الله الدرمكي الذي يحمل رقم الترشيح 413 بعدد مصوتين 664 ناخباً وناخبة.

وفاز بالمركز الثاني لعضوية المجلس الاستشاري عبد الله مراد ميرزا عبد النبي الذي يحمل رقم الترشيح 414 بعدد أصوات 620 صوتاً.

كما فاز عن مدينة كلباء حميد جاسم حميد السويجي الذي يحمل الرقم 404 بعدد 553 صوتاً.

وضمت قائمة الاحتياط عن مدينة كلباء كلا من عبيد صالح حسن المختن في المركز الأول الذي يحمل الرقم 415 بعدد أصوات 367 وفاز بالمركز الثاني عيسى كايد حسن الدرمكي الذي يحمل رقم ترشيح 417 بعدد أصوات 323 صوتاً وفي المركز الثالث ضمن قائمة الاحتياط فازت نجاح محمد عبيد التفاق التي تحمل رقم الترشيح 420 بعدد أصوات 209 صوتاً.