%77.7 نسبة التصويت في مليحة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلن المستشار الدكتو ر منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة نتائج فرز منطقة مليحة ضمن نتائج قائمة الفائزين الأولية للانتخابات.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة الانتخابية في المنطقة 1240 مواطناً ومواطنة وعدد المصوتين 963 فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة صوتين ووصلت نسبة التصويت إلى 77.7 بالمائة

وفاز بعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن منطقة مليحة عبد الله مصبح سعيد الكتبي الذي يحمل رقم الترشيح 807 بعدد مصوتين 310 ناخباً وناخبة.

وفي قائمة الاحتياط فاز محمد سالم خلفان بن جرش الذي يحمل رقم ترشيح 808 بعدد أصوات بلغ 146 صوتاً