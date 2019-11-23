محمد بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس البرازيل بوفاة سلطان بن زايد

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة أعرب خلاله عن تعازيه في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما نقل الرئيس البرازيلي خلال الاتصال صادق تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في وفاة الفقيد متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية.

من جانبه شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..فخامة الرئيس البرازيلي معربا عن خالص تقديره لما أبداه من مشاعر صادقة متمنيا له ولبلده دوام التقدم والازدهار.