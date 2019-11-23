محمد بن زايد: مقومات نجاح الإمارات في العمل المشترك وروح الفريق

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ان الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل إطارا مهما لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره واستشراف مستقبله.. مشيراً إلى ان الامارات ارتكزت في مقومات نجاحها على العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد روح الفريق.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل إطارا مهما لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره وتحديثه واستشراف مستقبله.. ارتكزت أهم مقومات نجاح دولة الإمارات على العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد روح الفريق، لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا نحو المستقبل."