محمد بن راشد: هدفنا من الاجتماعات السنوية توحيد الخطط العشرية للإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ان أعمال الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة الامارات تعقد بحضور أهم 500 مسئول بالدولة.. مشيراً الى مناقشة 11 محوراً بالإضافة الى اطلاق مشاريع وطنية تنموي عبر كافة المستويات، ومؤكداً ان الهدف من الاجتماعات السنوية هو توحيد الخطط العشرية للدولة.

وقال سمو هبر حسابة في "تويتر" : "نترأس أنا وأخي محمد بن زايد يوم الأثنين الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة الامارات بحضور أهم 500 مسئول بالدولة. 11 محور سيتم مناقشته، ومشاريع وطنية سيتم اطلاقها وسيعقد أولياء العهود اجتماعات لمناقشة التنسيق التنموي عبر كافة المستويات، هدفنا من الاجتماعات توحيد الخطط العشرية للدولة".