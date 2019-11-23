شخبوط بن نهيان يشارك في الاجتماع العربي للقيادات الشابة بأبوظبي

المصدر: وام

أكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، أن الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي تستضيفه أبوظبي الشهر القادم، يؤسس لاستراتيجية عربية مشتركة لتمكين الشباب العربي في أوطانه.

ويشارك سعادة السفير إلى جانب وزراء الشباب العرب ونخبة من القادة وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية في فعاليات الدورة الأولى والتأسيسية من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة"، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و 11 ديسمبر 2019.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تؤكد دوما على أهمية دعم قطاع الشباب، وتمكينه على كل المستويات.

وأشار إلى وجود مبادرات ومشاريع كثيرة لصالح الشباب، أدت إلى صقل شخصية الشباب الإماراتي، وتأهيله، ووصوله إلى مراتب متقدمة على صعيد التنمية ومكانته المحلية والعالمية، موجها شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على رعايته فعاليات الدورة الأولى بما يمنحها أهمية كبيرة.

وأكد أن لقاء القيادات العربية الشبابية يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك، وتمكين الشباب، وتلبية تطلعاته في مختلف المجالات الحيوية التي تفعل الطاقات النوعية للشباب وتفتح آفاق المستقبل أمامه.

وتشمل أجندة الاجتماع، الذي ينظمه مركز الشباب العربي بدعم وتعاون عدد من المؤسسات الدولية والإعلامية العربية، إعلان دليل خاص بالعمل الشبابي العربي المشترك، وإطلاق برامج زمالة وتدريب متخصصة، وتنظيم معرض للمشاريع العربية الناجحة في تمكين الشباب، وتقديم خارطة بأبرز المرافق المخصصة لخدمة الشباب على مستوى الوطن العربي، فضلا عن ورش العمل والمحاضرات التخصصية التي تركز على القضايا الراهنة والفرص القائمة والمستقبلية للشباب.