«طرق دبي» تنال جائزة عالمية عن فئة المؤسسة المبتكرة

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجازاً نوعياً بحصولها على جائزة «المؤسسة المبتكرة» من المعهد العالمي لإدارة الابتكار، ومقره بوسطن، نتيجة الخطوات الكبيرة التي قطعتها نحو النضج في منظومة الابتكار، في إطار عملها كهيئة حكومية في مجال النقل والخدمات ذات الصلة.

وعبّر ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، عن اعتزازه بالجائزة التي تترجم جهود الهيئة في وضع برامج ابتكارية تتعلق بإيجاد حلول إبداعية لتطوير خدماتها، وخلق بيئة عمل محفزة على الابتكار مثل تنظيم مختبرات وورش عمل للقيادات والموظفين لاستقطاب أفضل الأفكار القابلة للتطبيق والقادرة على تحقيق أكبر قدر من النمو في عمل الهيئة. وأكد الدكتور هيتندرا بيتال، المدير التنفيذي للمعهد أن الهيئة أول جهة نقل على مستوى مجلس التعاون الخليجي والعالم تحوز جائزة الابتكار.