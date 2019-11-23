وفد ألماني يطّلع على تجربة «كهرباء دبي» في الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - البيان

زار وفد رفيع المستوى من البرلمان الاتحادي الألماني، برئاسة بيغان غير ساراي، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وكان في استقبال الوفد جمال الحمادي، نائب الرئيس للطاقة النظيفة والمتنوعة، وفيصل البرديسي، الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للطاقة 1».

وقدّم فريق الهيئة للوفد الألماني نظرة عامة عن تجربة دبي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة لمصادر الطاقة التقليدية لتحقيق التنمية المستدامة في دبي.

وأكد سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية هذه الزيارات لأنها تسلط الضوء على المشاريع والمبادرات الرئيسة للهيئة التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في دبي، وكذلك الاطلاع على البنية التحتية للكهرباء والمياه التي أنشأتها الهيئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية.