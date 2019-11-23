كفاح الزعابي رئيساً للجنة الدستورية بـ«الوطني» وأحمد الشحي مقرراً

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17 بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة كفاح محمد ناصر الزعابي التي تم انتخابها رئيسة للجنة، وأحمد عبد الله محمد عبيد الشحي مقرراً، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع أحمد عبد الله محمد عبيد الشحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد محمد أبوشهاب السويدي، ود. حواء سعيد سالم الضحاك المنصوري، وعائشة محمد سعيد راشد الملا، ومروان عبيد علي عبيد المهيري، وهند حميد خليفة بن هندي العليلي، كما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقالت كفاح محمد ناصر الزعابي: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، التي تشمل مناقشة العديد من مشاريع القوانين والموضوعات العامة ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية.

وأكدت أن اللجنة تتطلع إلى مناقشة الموضوعات العامة التي تعد ذات أولوية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة للدولة.

والتي تشكل محط اهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.