«اليونيسف» تتعرف على مشاريع «الشارقة صديقة للطفل»

المصدر: الشارقة - وام

اطلع وفد من مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في جنيف على مشاريع مكتب «الشارقة صديقة للطفل»، وأبرز الإنجازات التي حققتها الشارقة للحصول على جائزة «المدن الصديقة للأطفال واليافعين» عن فئة الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل من اليونيسف أخيراً.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد مع أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، ضمن فعاليات كرنفال الشارقة الثاني للأطفال واليافعين الذي نظمه مكتب الشارقة صديقة للطفل يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل في جزيرة مسرح المجاز بالشارقة.

ضم وفد اليونيسف كلاً من الطيب آدم، ممثل منظمة يونيسف لدول الخليج العربية، وجنيفر حسين، محررة تقارير التبرعات باليونيسف في جنيف، وعصام علي، مسؤول السياسات الاجتماعية بمكتب اليونيسف لدول الخليج العربية.

وعلا الصالح، منسق مشروع الشارقة في اليونيسف لدول الخليج العربية، إلى جانب أعضاء اللجنة التوجيهية كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، والدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، والمهندس خالد آل علي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني.

وعلي أحمد الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل، ومنى اليافعي، مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وخولة شريف الحواي، مدير مشاريع مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وعرضت اللجنة، أمام وفد اليونيسف، أبرز الممارسات التي اتبعتها الشارقة لتوفير سبل العيش الأفضل للأطفال واليافعين، إضافة إلى استعراض الإنجازات التي حققتها الشارقة في هذا المجال، والتي أسهمت في اعتماد الشارقة أول «مدينة صديقة للأطفال واليافعين» في الشرق الأوسط من قبل منظمة اليونيسف.

حيث تسعى الإمارة إلى تطوير أداء المؤسسات العاملة في مجال رعاية الأطفال واليافعين، والإسهام في توفير الدعم اللازم لتنفيذ خططها ومبادراتها، وفتح أفق التعاون بينها وبين الهيئات والدوائر الحكومية ذات الصلة.

كما استعرض اللقاء الخطط والبرامج التي نفذها مكتب الشارقة صديقة للطفل، بالتعاون مع المؤسسات المعنية والدوائر الحكومية في الشارقة، في إطار تنفيذ مشروع «الشارقة صديقة للطفل» الذي يهدف إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية.