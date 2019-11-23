شرطة دبي تبحث التكامل بين «التميز والريادة» و«العمليات»

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، واللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، اجتماعاً لبحث التكامل بين قطاع التميز والريادة وقطاع العمليات، بهدف تعزيز العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق في مجال المبادرات الداعمة للأداء المؤسسي.

وعرض النتائج الحالية والرؤى المستقبلية، والخاصة بدعم وتطوير مستوى الأداء في كافة القطاعات، وذلك بحضور اللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومديري الإدارات العامة ونوابهم ومديري مكاتب التطوير المؤسسي ومديري الإدارات الفرعية.

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، إن هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة، كونها ضمن سلسلة من الاجتماعات المستمرة.

والتي تُعنى بدعم مستوى الأداء المؤسسي، وللاطلاع على مستوى النتائج، والوقوف على التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي. بدوره، قال اللواء عبد الله الغيثي، إن لقاء القطاعات بشكل مستمر يساهم بشكل كبير في خلق المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تعزز من مستوى الأداء في كافة الإدارات العامة.