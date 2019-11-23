«ساعد» تستهدف 100 ألف سائق ضمن حملتها # كن سائقاً متسامحاً #

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل «ساعد» للأنظمة المرورية نشر حملتها التوعوية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف 100 ألف سائق تحت وسم «# كن سائقا متسامحا #»، للحد من الحوادث المرورية، بمناسبة عام التسامح.

وفي إطار المشاركة المجتمعية، بغية تحقيق مساهمة مجتمعية داعمة لجهود وتوجّهات وزارة الداخلية لتحقيق الرؤية الصفرية في أعداد الوفيات بالدولة، حيث إن هذه المبادرات ذات أثر فعّال في رفع سقف التوعية بمخاطر الحوادث والمخالفات المرورية وتوفير بيئة آمنة للطرق.

منصات

وتقدم «ساعد»، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الحملة، أهم الإرشادات التوعوية للقيادة الآمنة والسلامة على الطريق .