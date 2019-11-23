المري يكرم 700 موظف متميز من تحريات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل «تكريم المتميزين 2019» من موظفي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والبالغ عددهم 700 موظف متميز، بحضور العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام والضباط والأفراد، وذلك في فندق جراند حياة دبي.

وثمن اللواء المري في كلمته أثناء حفل التكريم جهود الموظفين المتميزين، الذين ساهموا في تطوير آليات العمل، وصولاً إلى مستويات عالية من الاحترافية في استشراف مستقبل العمل الجنائي، مساهمين بذلك في تعزيز الأمن ونشر السعادة والطمأنينة في المجتمع.

تكريم

وأشار اللواء المري، إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار توجهات شرطة دبي لإسعاد الموظفين، والسعي المستمر لتطوير العمل، وتقديراً للجهود المبذولة من قبل الموظفين المتميزين، وبهدف نشر ثقافة التميز بينهم وتشجيعهم للاستمرار على ذات النهج في الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي، وتحسين جودة مخرجات العمل من خلال تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع.

ودعا القائد العام لشرطة دبي إلى أهمية مشاركة الجميع في بناء واستشراف المستقبل الأمني لإمارة دبي، ومواصلة الاجتهاد والعمل بإبداع وبروح الفريق الواحد بما يسهم في الحفاظ على أمن إمارة دبي وأمانها واستقرارها ورفاهيتها.

إنجازات

وتخلل حفل التكريم عرض فيديوهات عن أبرز إنجازات الإدارة والقضايا النوعية التي كشفت عنها فرق البحث الجنائي.

بالإضافة إلى توزيع الهدايا والسحوبات على المكرمين، الذي عبروا عن امتنانهم لمبادرة الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تنظيم احتفالية خاصة لتكريمهم وتقدير جهودهم.

الأمر الذي دأبت عليه شرطة دبي على تقديمه لمنتسبيها ودعمهم ماديا ومعنويا في بيئة عمل راقية ومتوازنة تتساوى فيها الفرص وتتعدد الحوافز وتضمن أمن وسلامة وراحة موظفيها. وفي ختام الحفل وزع اللواء عبد الله خليفة المري يرافقه العميد جمال الجلاف شهادات الشكر على المكرمين والتقط الصور التذكارية معهم، متمنياً لهم مزيداً من التقدم.