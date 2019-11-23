جمارك دبي تختتم برنامجاً تدريبياً لتطوير كوادرها البشرية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت جمارك دبي، ممثلةً في إدارة الموارد البشرية، البرنامج التدريبي التخصصي المهني لتطوير الموارد البشرية، وتدريب 54 موظفاً في مجال الإدارة الحديثة للموارد البشرية.

وتزويدهم بالمعنى الدقيق لمفهوم «الموارد البشرية كشريك للأعمال»، انطلاقاً من حرصها على تطوير كوادرها البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

ونُفّذ البرنامج بالتعاون مع المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية (CIPD)، إذ أسهم البرنامج في استكشاف الموظفين لأفضل الممارسات في مجال الإدارة الحديثة للموارد البشرية، وتزويدهم بالمعنى الدقيق لمفهوم «الموارد البشرية» وامتلاكهم المهارات والكفاءات كافة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وخلال حفل اختتام البرنامج، شكر محمد الغفاري، مدير إدارة الموارد البشرية، الموظفين، مثنياً على جهودهم المبذولة في تطوير ذاتهم، وتطلعهم إلى مستقبل أفضل بالحصول على برامج تطويرية تخصصية تعزز تميزهم في بيئة عملهم.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن جمارك دبي تولي أهمية كبرى لمواردها البشرية، ضمن خطتها الاستراتيجية، وصقل مهارات الموظفين بإلحاقهم بدورات تدريبية وبرامج أكاديمية متخصصة، تلبي رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية، لكونهم رأس مال دولتنا الحقيقي، وإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية الشاملة، ودعم رؤية دبي 2021، ومئوية الإمارات 2071 بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مختلف المجالات.