9 جوائز لشرطة دبي في مؤتمر التحسين المستمر والابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي 9 جوائز ضمن كافة الفئات المطروحة من قبل مجموعة دبي للجودة، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التحسين المستمر والابتكار الذي نظمته المجموعة في فندق روضة البستان بدبي.

جوائز

ونالت شرطة دبي الجوائز التسع بحصولها على مراكز مختلفة ضمن الفئات الخمس للجائزة، والمتمثلة بفئة الابتكار، فئة كايزن، فئة 6 سيغما، فئة السعادة، وفئة أفضل الممارسات.

وقال العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، إن الجائزة التي يشارك فيها دوائر ومؤسسات مختلفة من القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى إيجاد بيئة عمل تعزز من استدامة التميز المؤسسي والمستدام لجودة الأداء في تلك المؤسسات.

مشيداً بجهود كافة فرق العمل على المشاريع التي حققتها وساهمت في فوز وريادة شرطة دبي ضمن الفئات كافة، متفوقة على الكثير من المؤسسات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً حرص شرطة دبي على إبراز الجهود والأفكار الإبداعية التي تعكس المستوى الذي وصلت إليه منظومة العمل الأمني للشرطة بما يحقق توجهاتها في إسعاد المجتمع والمدينة الآمنة والابتكار في القدرات المؤسسية.

3 مراكز

وتفصيلياً، فازت شرطة دبي بالمراكز الثلاثة الأولى في فئة 6 سيغما، وذلك عن مشروع تقليل مدة الحصول على العلاج للإدارة العامة للشؤون الإدارية، ومشروع سرعة الاستجابة للإدارة العامة للعمليات، ومشروع بروتوكول التحقيق مع الأطفال للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.