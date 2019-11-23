وفد من القوات المسلحة يطّلع على جهود تطوير المواهب بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة، برئاسة اللواء عبد الرحمن سبت المري، قائد الإمداد المشترك، على أفضل الممارسات والخدمات التي يقدمها مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي.

وأشاد الوفد بالجهود التطويرية والتطبيقات المبتكرة لشرطة أبوظبي للارتقاء بالأداء في مجالات المواهب، واهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتنمية ودعم الموهوبين والاعتراف بإنجازاتهم.

كان في استقبال الوفد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية، ومديرو الإدارات وفريق عمل مركز إدارة المواهب، وتم خلال الزيارة الاطلاع على ممارسات مركز إدارة المواهب التابع لقطاع الموارد البشرية، واستعراض النظام الإلكتروني «طموح» لإدارة المواهب.

واستمع الوفد إلى شرح موجز عن طبيعة العمل في مركز إدارة المواهب والمؤشرات الاستراتيجية والخطة الإعلامية والإنجازات والمشاريع التي تمت 2018-2019.