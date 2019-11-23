محمد بن حم وبيل غيتس يبحثان التعاون في المجال الإنساني

المصدر: دبي - البيان

التقى الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري صباح أمس بفندق مينا السلام دبي بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس الخيرية، وتم استعراض أُسس التعاون المشترك في خدمة العمل الإنساني.

حيث تم تبادل الأحاديث الودية حول قيمة الإنسان والمسؤولية الأخلاقية تجاه الفئات المستضعفة المحرومة من حقوق الرعاية الإنسانية والاجتماعية خاصة في دول العالم الثالث، وضرورة العمل كل في موقعه على تحسين أوضاعهم من أجل الارتقاء بالبشرية وضمان مستقبل أفضل أكثر عدلاً وأمناً للأجيال القادمة.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار تضافر الجهود وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بالأعمال الإنسانية والخيرية لتحقيق أفضل الحلول والنتائج والممارسات في مجال تقديم الخدمات الإنسانية الصحية.

وأشار بن حم خلال اللقاء إلى أن العمل الخيري في الإمارات هو ثقافة شعب وقيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل بكل أشكاله ونحن أبناء الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي يعد قيمة عالمية في العطاء والخير والأعمال الإنسانية فأعمال زايد الخير تجدها في كل بلاد العالم .

كما أشاد بيل غيتس بمساهمة دولة الإمارات في دعم المشاريع الخيرية والصحية التي تنفذها مؤسسته في عدد كبير من دول العالم.

موضحاً أن مؤسسة بيل غيتس حرصت على تواجدها ومساندتها للدول الأكثر فقراً، والتي تعاني من ارتفاع نسبة أمراض الأطفال بسبب سوء الغذاء ونقص الأدوية،مبدياً الاستعداد لدعم الأنشطة والتعاون مع الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري في الأعمال الإنسانية التي تفيد البشرية.