انطلاق مؤتمر وجائزة «أفكار الإمارات» في دبي

المصدر: دبي - وام

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات الدورة الثامنة في دبي.

وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن القيادة الرشيدة تولي الابتكار والإبداع وريادة الأعمال اهتماماً خاصاً بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية، وتماشياً مع توجهات الحكومة من خلال تقدير الأفكار والإبداعات. وقال الشيخ سالم القاسمي إن الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة، بل أسلوب عمل، والحكومات والشركات التي لا تجدد ولا تبتكر تفقد تنافسيتها وتحكم على نفسها بالتراجع..

ؤكداً أهمية التنمية البشرية للارتقاء بجودة العمل، والاهتمام بوجود منصة إبداعية تفاعلية مختصة بالإماراتيين لإبراز دور العنصر الإماراتي في التنمية والعمل على تعزيز الهوية الوطنية، وذلك بالتطرق إلى محاور الإبداع وأثره في تعزيز الهوية الوطنية وتحفيز وتشجيع الأفكار الوطنية، وعرض أفضل الممارسات العالمية في مجال الإبداع والابتكار بالعمل.

شارك في المؤتمر محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة والمهندس حسن عمر، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة.

والدكتورة هدى المطروشي، الأمين العام لاتحاد المبارزة عضو المكتب التنفيذي، رئيسة مجلس المرأة في الاتحاد الآسيوي للمبارزة، والمهندسة سعاد سلطان الشامسي، أول مهندسة طيران إماراتية.. وعدد من المسؤولين والمهتمين، وممثلون عن الدوائر الحكومية بدبي.

ثناء

أثنى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر وجائزة أفكار الإمارات في دورتها الثامنة، مشيراً إلى أن جائزة أفكار الإمارات تكرم أصحاب العقول الإبداعية الإماراتية، والأفكار الإبداعية المفعلة من قبل المؤسسات الحكومية والأفراد.