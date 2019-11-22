محمد بن زايد يتلقى التعازي بوفاة سلطان بن زايد هاتفياً من رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء إثيوبيا

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ..اتصالين هاتفيين من فخامة فولوديمير زيلينكسي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة ودولة الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة .. أعربا خلالهما عن صادق تعازيهما ومواساتهما في وفاة الفقيد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

كما نقلا تعازيهما إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. متمنيين لسموه موفور الصحة والعافية.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس الأوكراني ودولة رئيس وزراء إثيوبيا على ما أبدياه من مشاعر صادقة متمنيا لهما ولبلديهما دوام التقدم والازدهار.