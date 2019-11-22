محمد بن زايد يتقبل التعازي بوفاة سلطان بن زايد من وفود الدول الشقيقة والصديقة

المصدر: وام

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. من وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الحكومية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وجموع المعزين .

كما قدم المعزون صادق تعازيهم ومواساتهم إلى نجلي الفقيد.. الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويلهم عموم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

فقد تقبل سموه ونجلا الفقيد التعازي ــ في قصر المشرف في أبوظبي ــ من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود نائب وزير دفاع المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان آل سعود نائب أمين المنطقة الشرقية ومعالي الدكتور يوسف العثيمين أمين عام منظمة التعاون الإسلامي والسيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير البلاط السلطاني في سلطنة عمان واللواء بحري مهندس إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة في جمهورية السودان ومعالي زبيدة جلال وزيرة الانتاج الحربي لدى جمهورية باكستان الإسلامية والدكتور حمدالله محب مستشار الأمن القومي في جمهورية أفغانستان الإسلامية .

ونقلت الوفود تعازي قادة بلدانهم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في وفاة الشيخ سلطان بن زايد متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان .. داعين الله جل جلاله أن يشمله بواسع رحمته ويكرم نزله بعظيم مغفرته.