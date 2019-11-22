محمد بن زايد عنوان التواضع والبساطة والقدوة الحسنة

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة تعبر عن تواضع وبساطة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أدى سموه اليوم صلاة الجمعة في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي بجوار الشاب محمد عمر من بنغلاديش الذي عبر عن حبه الكبير للإمارات التي يعمل فيها منذ 20 عاماً. مقدماً سموه نموذجاً للقدوة الحسنة والقائد المتواضع في بلد التعايش والتسامح والخير الإمارات.