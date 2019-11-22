الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً السبت رطباً صباحاً يصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب المنخفضة خاصةً على البحر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان .

يوم الأحد يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتتكاثر السحب تدريجياً غرباً ليلاً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

البحر: متوسط الموج قد يضطرب ليلاً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الإثنين يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، ويستمر ظهور السحب على مناطق متفرقة قد تكون ركامية خاصةً على السواحل وبعض المناطق الداخلية والشرقية مع فرصه لسقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم الثلاثاء فيكون الطقس رطباً صباحاً وغائم جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب خاصة على البحر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.