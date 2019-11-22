بلدية عجمان تنظم معرض «نوافذ 5» للترويج للخدمات الذكية للمتعاملين

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

نظمت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، معرض «نوافذ» في دورته الخامسة، في ستي سنتر عجمان، للترويج لخدمات الإلكترونية والذكية، التي تقدمها الدائرة، وشرح آلية عملها وكيفية استخدامها.

والسعي لاستقطاب متعاملين جدد، إضافة إلى تنزيل برامج التطبيقات الذكية في هواتف المتعاملين الزائرين للمعرض، كما يضم المعرض منصة للتثقيف الصحي وتعريف دور إدارة مختبرات الأغذية والبيئة التابع لدائرة البلدية وتقديم تثقيف للمستهلكين عن كيفية شراء الأغذية وزار المعرض خلال خمسة أيام 1500 زائر.

تسويق

وقال خالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الدائرة، تأتي أهمية معرض «نوافذ» الخامس في تسويق خدمات الدائرة، والذي يمتد على مدى أسبوع، بمشاركة كل قطاعات الدائرة ومراكز سعادة المتعاملين، وذلك في المنصة تجمع الدائرة بمتعامليها لتعريفهم بالخدمات والتطبيقات الذكية، وكيفية استخدامها بسهولة مطلقة.

فضلاً عن الاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم في الخدمات وتلبية طلباتهم. وأكد اهتمام وحرص الدائرة وفق توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، على تطوير خدماتها، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، واستحداث تطبيقات ذكية جديدة توفر أفضل الخدمات التي تنال رضا المتعاملين.

لافتاً إلى أن المعرض يضم منصة إدارة مختبر الأغذية والبيئة في الدائرة، لتقديم حملة التوعوية والتثقيف تحت شعار «عندك خبر!»، والتي تهدف للتوعية بسلامة الأغذية والصحة العامة، من خلال تقديم الاستشارات ونصائح للجمهور، وتوزيع مواد تثقيفية.

150 خدمة

ومن جانبه أشار راشد بن هاشم، مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بدائرة البلدية والتخطيط إلى أن معرض «نوافذ» في دورته الخامسة يحمل العديد من الرسائل، أبرزها استقطاب الجمهور لاستخدام الخدمات الذكية والإلكترونية للدائرة، بهدف راحة المتعاملين ووصول الخدمة إليهم في مواقعهم.

كما أن الهدف من تنظيم المعرض في مركز «سيتي سنتر عجمان» للوصول إلى قطاع كبير من الجمهور خلال عملية التسوق وتعليمهم كيفية استخدام التطبيقات الذكية الجديدة للدائرة، لافتاً إلى أن خلال المعرض يومياً يتم شرح كل الخدمات الجديدة البالغ عددها 150 خدمة.

كما يتم استقبال يومياً 200 متعامل واطلاعه على برامج التوعية والتثقيف الصحي من خلال منصة إدارة مختبرات الأغذية والبيئة وتعريف المستهلكين كيفية شراء المواد الغذائية والنظر إلى مكونات البطاقة الغذائية وفترة صلاحية الغذاء وكيفية التواصل عبر الرقم المجاني 80070 لاستقبال الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الخاصة بخدمات الدائرة.