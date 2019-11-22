الاحتفال بمرور 10 سنوات على جائزة «حمدان اليونيسكو»

احتفلت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بمرور 10 سنوات على إطلاق «جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم- اليونيسكو لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين» «حمدان اليونيسكو»، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» في باريس.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت، أمس، حضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعلي الأحمد سفير الدولة لدى فرنسا، ومحمد السهلاوي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى فرنسا، وتشينغ تشو نائب المدير العام لمنظمة اليونيسكو، بالإضافة إلى جميع الفائزين الـ 14 من دورات جائزة حمدان اليونيسكو الـ 5.

وألقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي كلمة المؤسسة بالنيابة عن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس المؤسسة.

حيث نقل تحيات سموه إلى الحضور، وتأكيده على نجاح التعاون بين المؤسسة ومنظمة اليونيسكو طيلة 10 أعوام، لما تحمله من رسالة نبيلة تحمل بين رحابها الخير لطلبة العلم، وتستشرف مستقبل مشرق لكل شعوب العالم من أجل النهوض وإطلاق طاقات التنمية وقيادة العالم نحو آفاق غير مسبوقة من التطور.

وأضاف: «إن جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم/‏‏‏ اليونيسكو، تعتبر نموذجاً رائداً للنهوض بالتعليم على مستوى دول العالم، لما تمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة التعليم من خلال تأهيل وتشجيع المعلمين والاهتمام بصقل مهاراتهم ووضعهم على الطريق الصحيح من أجل نقل معارفهم إلى الطلاب، الذين تعول عليهم الشعوب في إحداث التغيير الإيجابي». باريس - وام