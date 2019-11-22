تقليد المنصوري والنيادي ميدالية عجمان الأولى للإنجازات

المصدر: عجمان - وام

قلّد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أمس بديوان الحاكم، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي ميدالية عجمان الأولى للإنجازات، تقديراً لجهودهما وأدائهما مهامهما الوطنية ورفع اسم الإمارات عالياً في كل دول العالم والمشاركة في رحالات الفضاء.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان خلال استقبال رائدي الفضاء والوفد المرافق لهما عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات لما قاما به من إنجاز على مستوى العالم، داعياً الله عز وجل أن يحفظهما ويوفقهما في خدمة وطنهما وشعبهما ليبقى عزيزاً شامخاً.

وأشاد سموه بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات لما تقدمه من دعم ومساندة واهتمام للشباب الإماراتي لبناء أجيال مبدعة ومثقفة وواعية متسلحة بالعلم والمعرفة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية بناء الإنسان وإعداده لحياة منتجة وسط عالم يتطور.

مؤكداً سموه أن «دولة الإمارات تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار وصولاً إلى إنجازها التاريخي بإرسال ابنها هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي وعربي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية، وهذا يؤكد أن أبناء الوطن هم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل في الحاضر والمستقبل».

تهنئة

وهنّأ صاحب السمو حاكم عجمان الرائدين وفريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء بنجاح المهمة الموكلة لرائدي الفضاء الإماراتيين.

مشيراً إلى أن وصول هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية وما أنجزه على متنها حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية، ومشيداً بالروح العالية والهمة الكبيرة وقوة الإرادة التي ظهر بها خلال كل مراحل هذه الرحلة، ما أسهم في نقل صورة وسمعة طيبة عن الإمارات وشعبها إلى العالم.

طموحات

ودعا سموه المنصوري والنيادي وزملاءهما وكل العاملين في برنامج الفضاء الإماراتي إلى المثابرة ومواصلة العمل والجهد والاجتهاد خلال الفترة المقبلة، لأن الطريق لا يزال طويلاً، وطموحات الإمارات في مجال الفضاء كبيرة وتعتمد بشكل أساسي على أبنائها في تحقيقها، معرباً عن ثقته في أن أبناء الوطن قادرون على النجاح في التحدي الذي يواجهونه في هذا المجال.

وعبّر سموه عن شكره وتقديره الكبيرين لكل أعضاء الفريق الإماراتي الذين أسهموا في الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية وساعدوا على نجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منها من مهندسين وفنيين وغيرهم، لأنهم جميعاً عملوا بروح واحدة لهدف واحد هو رفع اسم الإمارات عالياً.

واستمع سموه والحضور خلال اللقاء إلى شرح وافٍ حول تفاصيل المهمة التي أنجزها المنصوري من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى طبيعة التدريبات التي قام بها رائدا الفضاء المنصوري والنيادي في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء.

كما اطلع على أبرز الأنشطة والمشاريع والبرامج العلمية المستقبلية التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء وما أنجزه من تجارب ودراسات وآخر مستجدات «برنامج الإمارات الوطني للفضاء».

وتقدّم هزاع المنصوري وسلطان النيادي بالشكر والتقدير والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده على هذه اللفتة الطيبة والاحتفاء بهما واستقبالهما والوفد المرافق لهما وتقليدهما ميدالية عجمان الأولى للإنجازات، التي ستكون وساماً عزيزاً على صدريهما، وأكدا أن هذه اللفتة ليست بغريبة على سموه، الذي يؤمن بشباب الوطن وقدراتهم ويشجعهم على الدوام لاقتحام مجالات التكنولوجيا والعلوم الحديثة.

وقدّم الرائدان مجموعة من الهدايا التذكارية إلى صاحب السمو حاكم عجمان، تقديراً وامتناناً لتكريمهما ودعمه الدائم لكل عمل وإنجاز يرفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.

ووجّه حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، تحية إجلال وإكبار وامتنان للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ولصاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده على هذا الاستقبال والحفاوة لدعمهما أهداف وبرامج مركز محمد بن راشد للفضاء.

وعاهد قيادة الإمارات وشعبها على مواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الفضاء ليكون في صدارة العملية التنموية في الدولة، ولتكون مركزاً للقطاع الفضائي في المنطقة ومن بين أوائل الدول بالعالم في مجال الصناعات الفضائية والتقنيات المرتبطة بها.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم.

وعبد الله أمين الشرفاء المستشار بالديوان، وحمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم عجمان، وكبار المسؤولين، وحمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني المدير العام للمركز، ومجموعة من موظفي المركز.

دعم

عبّر هزاع المنصوري وسلطان النيادي عن تقديرهما للدعم والمساندة والاهتمام الكبير الذي لمساه من قيادة الدولة خلال كل مراحل الرحلة، ما كان دافعاً لهما ولكل أعضاء الفريق الإماراتي المشرف عليها لمزيد من التفاني وبذل الجهد والعمل من أجل تحقيق طموحات القيادة.