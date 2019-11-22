«أكوا باور» و«الخليج للاستثمار» ينفذان المرحلة 5 من «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، عن اختيار الائتلاف الذي تقوده شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار «كالمتناقص الأفضل» لتنفيذ المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 900 ميجاواط بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل.

وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أمريكي للكيلوواط/ ساعة لهذه المرحلة. وكانت الهيئة قد أعلنت عن المناقصة في فبراير 2019، وتلقت 60 طلب تأهيل من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وقال الطاير: «نسعى لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، كما نعمل على تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير 75% من الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم. ولتحقيق ذلك، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من المشروعات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم باستخدام نموذج المنتج المستقل، وستبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميجاواط بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم».

نموذج

وأضاف الطاير: «سيتم تشغيل المرحلة الخامسة من المجمع بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية باستخدام نموذج المنتج المستقل على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021. وسيتم قريباً توقيع وثائق المشروع، واتفاقية شراء الطاقة والإغلاق المالي».

يذكر أن مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، تحظى باهتمام كبير من المطورين العالميين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين بالمشروعات الكبرى التي تتبناها حكومة دبي، وقد اجتذبت الهيئة استثمارات ضخمة إلى الدولة من القطاع الخاص والمصارف الأجنبية، ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية إلى اقتصاد دبي والإمارات.