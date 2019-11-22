الزيودي: الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تلعب دوراً بارزاً عالمياً في تحول الطاقة، حيث تعد من أكبر الدول المستثمرة والمانحة في قطاع الطاقة المتجددة.

كما تحتضن العاصمة الإماراتية المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، مشيراً إلى أن الإمارات تقدم نموذجاً رائداً في استخدام حلول الطاقة النظيفة عبر مستهدفاتها الوطنية الطوعية المحددة، والتي تم الإعلان عن رفع سقفها خلال أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي سبتمبر الماضي لتصل نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50 في المئة بحلول 2050.

جاء ذلك خلال زيارة الزيودي مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، الشركة المنتجة لعلامة «كاميليشيس»، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وفريق عمل الوزارة في القطاعات التي تدعمها الوزارة. واطلع الزيودي خلال الزيارة على خطط الإنتاج والتوسعات المستقبلية ومناقشة التحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني والصناعي.

كما اطلع على سير العمل في محطة إنتاج الطاقة الشمسية لمصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، بالتعاون مع شركة توتال الفرنسية، المتخصصة عالمياً في مجال النفط والغاز وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجريبي للمحطة بداية العام المقبل.

وخلال زيارته ناقش الدكتور الزيودي أهمية مشروع تدوير مخلفات الإبل لتوليد الطاقة الذي سيطلقه «مصنع الإمارات» كمصدر مهم لتوليد الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.