سلطان القاسمي يدعو الناخبين إلى اختيار الكفاءات

المصدر: الشارقة - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية إدلاء الناخبين بأصواتهم في العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، واختيار من يرون فيه الكفاءة لتمثيلهم ونقل أصواتهم وتأدية دورهم المهم في تطوير العمل الحكومي وخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقد سموه، صباح أمس، لسير العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة بنادي الشارقة للشطرنج.

ولفت سموه إلى دور المجالس البرلمانية في تحقيق التوازن مع باقي سلطات الدول القضائية والتنفيذية، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدول، ويحقق المصلحة العامة لكافة الفئات والأفراد.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة التي تبذل من كافة اللجان وفرق العمل لإنجاح العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري والوصول بها إلى أفضل المستويات.

واطلع سموه خلال زيارته على الآلية المتبعة في تسجيل الناخبين ومراحل الإدلاء بأصواتهم وفق أفضل الإجراءات المتبعة في الحفاظ على خصوصية الناخبين وتوفير كافة التسهيلات لهم.

واستمع سموه إلى شرح مفصل من اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول إقبال الناخبين في المراكز الانتخابية بمدن ومناطق الإمارة والخدمات المقدمة لهم في كافة مراحل العملية الانتخابية. كما اطلع سموه على غرفة العمليات الرئيسية في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة.

والتي يتم من خلالها متابعة وتأمين كافة المراكز الانتخابية في الإمارة بالتنسيق مع كافة لجان وفرق عمل الانتخابات.

إلى ذلك استقبل صاحب السمو الشيخ حاكم الشارقة، في دارة الدكتور سلطان القاسمي، وفداً من مجلة لاند سكيب المتخصصة في هندسة المناظر الطبيعية والتطور المدني.

وتبادل سموه مع الوفد جملة من الأحاديث المتعلقة بالهندسة والاهتمام بالطبيعة والمشروعات العمرانية المتنوعة، وحرص الشارقة على جعل مشروعاتها وفق أفضل المعايير والمواصفات المراعية للطبيعة.

وفي نهاية اللقاء، تلقى صاحب السمو حاكم الشارقة من الوفد الجائزة التقديرية التي أطلقتها المجلة، والتي تمنح للشخصيات التي كان لها الأثر الكبير في هندسة الطبيعة، واستغلال المساحات وتطور المدن، ومنحت لسموه تقديراً لإسهاماته ومشروعه العمراني في تطوير إمارة الشارقة.‫

جولة

وفي سياق متصل، اطلع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، على آلية العملية الانتخابية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة،.

وتجهيزاتها التقنية ابتداءً من استقبال الناخبين قبيل دخول بوابة المركز الانتخابي وتوفير احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم للتسهيل عليهم مروراً بالبوابة الأمنية وتفقد بطاقات الهوية وصولاً إلى أجهزة التصويت وانتهاءً بوضع بطاقة اسم المرشح في صندوق الاقتراع.وقدمت اللجنة العليا للانتخابات شرحاً حول غرفة العمليات الرئيسة في المركز الانتخابي لمدينة الشارقة وآلية التنسيق مع المراكز الانتخابية المنتشرة في مدن ومناطق إمارة الشارقة.