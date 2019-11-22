«صحة دبي» تبرم اتفاقية مع جامعة برمنغهام للتدريب والبحوث

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة الصحة بدبي، أمس، اتفاقية شراكة مع جامعة برمنغهام دبي، وذلك لتعزيز فرص التعاون، وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب ونقل المعرفة، في مجال الرعاية الصحية.

جاء ذلك ضمن مشاركة معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، في وضع حجر أساس المبنى الجديد للجامعة في دبي، حيث اعتبر معاليه وجود جامعة برمنغهام في دبي، يمثل إضافة مهمة للتعليم الأكاديمي والأبحاث والتدريب.

وعقب مراسم توقيع اتفاقية الشراكة، التي شهدها معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، والدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

أكد معالي القطامي أن هيئة الصحة بدبي، تدرك قيمة بناء العلاقات مع المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة في العالم، كما تؤمن في الوقت نفسه بأهمية الاستفادة من المستجدات المتصلة بالعلوم الطبية، والممارسات المهنية، لدعم كوادرها من الأطباء والفنيين والمتخصصين.

برامج

ونوه بأن أعمال التطوير في المنشآت الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، تتم في خطوط متوازية، وأنها تولي برامج الإعداد والتدريب جل اهتمامها، وتحرص على توفير كل الفرص أمام كوادرها الطبي لاكتساب الخبرات، وزيادة معدلات الكفاءات العلمية والمهنية والشخصية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اتفاقية الهيئة وجامعة برمنغهام، ستحقق قدراً مهماً من أهداف الهيئة، سواء في جانب التدريب أو البحوث والدراسات المشتركة.

وقال البروفيسور سير ديفيد إيستوود مدير ونائب رئيس جامعة برمنغهام: «نحن جامعة عالمية، لها نظرة مدنية ملتزمة بالمساهمة في مجتمع الإمارات، من خلال الشراكة في التعليم، ومجالات قوة البحث، التي تدعم الأجندة الوطنية والرؤية 2021. وما يعزز التزامنا بشكل أكبر، الاتفاق الذي وقعنا اليوم مع هيئة دبي للرعاية الصحية».

وأضاف: «هذا الصرح الأكاديمي البارز سيعكس صورة الحرم الجامعي التاريخي لجامعة برمنغهام، مع تزويد الطلاب من دولة الإمارات وخارجها بمرافق مبتكرة وتعليم من الدرجة الأولى في جامعة بريطانية عريقة».

تنويع

إلى ذلك، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تماشياً مع دورنا المحوري في دعم جهود تنويع الموارد الاقتصادية لدولة الإمارات، تلتزم مجموعة «تيكوم» بتعزيز مكانة دبي وجهة أولى في المنطقة للمؤسسات الأكاديمية العالمية.

وتشكل شراكتنا مع جامعة برمنغهام لتطوير حرمها الجامعي الجديد تأكيداً على مواصلة دورنا بدعم شركائنا وتهيئة البيئة الملائمة لهم للنمو والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي بالمنطقة».

وكانت جامعة برمنغهام أول جامعة عالمية تنتمي لأفضل 100 جامعة عالمية ولمجموعة راسل في بريطانيا، تبادر بإنشاء حرم جامعي في دبي في سبتمبر 2018، وتقدم الجامعة درجات علمية تُدرّس وتُعتمد وفق المعايير العالمية، التي تطبقها في حرمها البريطاني.

ويقدم الحرم الجامعي في دبي الآن مجموعة واسعة من البرامج، تشمل الأعمال، والاقتصاد، وعلوم الكمبيوتر، والهندسة الميكانيكية، والمحاسبة، والخدمات المصرفية والمالية، والقانون التجاري الدولي، وعلم النفس، وتدريب المعلمين، بما في ذلك تدريب المعلمين على اللغة العربية وتعليم أصحاب الهمم.