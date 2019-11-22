«أكاديمية ذاتي» تخرج دفعات جديدة من الكفاءات الشابة

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت أكاديمية ذاتي بالشارقة - التابعة للمكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بتخريج الدفعات الرابعة والخامسة والسادسة من الكفاءات الوطنية الشابة.

وتهدف «أكاديمية ذاتي»، التي انطلقت في عام 2012، بتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إلى صنع قادة المستقبل، من خلال استقطاب خريجي الجامعات والكليات المتميزين وتدريبهم في مختلف المؤسسات وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية للبدء بحياتهم المهنية بكل ثقة.

وحضر الحفل كل من: نورة النومان، رئيسة المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي، والدكتور عبدالله السويجي مدير كليات التقنية العليا وأولياء أمور الخريجين ومديرين وموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية في الشارقة، وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من الجامعات والكليات.

وأكدت منى عبده السفاري، مديرة «أكاديمية ذاتي»: «إن أهمية الأكاديمية تكمن في إكساب المنتسبين المعارف والممارسات المهنية على أرض الواقع من خلال انخراطهم المباشر في جوانب العمل المختلفة، ومع تجارب كوادر المؤسسات بمختلف مستوياتهم، الأمر الذي ينعكس على تطوير مهاراتهم المهنية والإدارية والقيادية.

موضحة أن البرنامج يعكس توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بإعداد جيل يؤمن بالسعي لتنمية مهاراته ومواكبة متغيرات العصر، بما يؤهله لقيادة المستقبل».