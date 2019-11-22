100 موظف في مواصلات الإمارات يشاركون في الإخلاء الوهمي

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نفذت مواصلات الإمارات بفرعها في منطقة العين، صباح أمس الأول، عملية إخلاء وهمي في محطة الساد، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، وشارك في عملية الإخلاء الوهمي من حريق في المبنى أكثر من 100 موظف إداري وسائق وفني ومشرفي أمن وسلامة وموظفي المحطة.

وتهدف العملية إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، ومواجهة المخاطر في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقام الفريق المُنظم لعملية الإخلاء الوهمي للمبنى برسم سيناريو دقيق لحالات التصرف الصائب في حال حدوث كارثة بالمبنى واندلاع الحريق، وتمت عملية إخلاء المبنى بنجاح في أقل من دقيقتين، ووصلت مركبات الدفاع المدني في رقم قياسي. وتهدف عملية الإخلاء الوهمي إلى فتح المجال أمام تبادل الخبرات والممارسات في مجال السلامة.

وقال محمد معين مدير عمليات النقل والتأجير في العين: «إن عملية الإخلاء الوهمي تأتي ضمن خطة الطوارئ الخاصة بمؤسسة مواصلات الإمارات، وتهدف للتأكد التام من كفاءة وجاهزية طاقم الأمن والسلامة في الفرع وقدرته على التعامل مع حالات الكوارث وإخلاء العاملين والمركبات، والتأكد أيضاً من مدى كفاءة معدات الوقاية والسلامة الموجودة، وسرعة استجابة الدفاع المدني للبلاغ.

كما أن عملية الإخلاء تهدف إلى الارتقاء بثقافة السلامة العامة إلى أعلى المراتب من أجل تحقيق التفوق في السلامة والصحة المهنية».

وأضاف آل علي: «كما أجرينا في وقت سابق عمليات إخلاء وهمي من حريق الحافلات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف زيادة الوعي لدى جميع السائقين ومشرفي النقل والسلامة والطلبة والطالبات بمفهوم السلامة، وتأكيد الإجراءات والسلوكيات الوقائية التي تحافظ على سلامتهم وسلامة الفئة الطلابية المنقولة».