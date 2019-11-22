«الشارقة صديقة للطفل» تدخل غينيس

حطم مكتب الشارقة صديقة للطفل، الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية، بأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه.

حيث التقط صورة لـ 72 شخصاً على حائط بطول 50 متراً، يتضمن رسومات تعبر عن محاور حقوق الطفل، وتتمحور حول بنود اتفاقية حقوق الطفل.

وجاء ذلك خلال «كرنفال الشارقة الثاني للأطفال واليافعين»، الذي ينظمه المكتب، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، واحتفاءً بفوز إمارة الشارقة بجائزة المدن الصديقة للأطفال واليافعين، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».

وقالت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل: «نفتخر بهذا الإنجاز العالمي، الذي يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققها المكتب، بتحطيمنا الرقم القياسي العالمي لغينيس للأرقام القياسية، للتأكيد على التزام إمارة الشارقة بتوفير وصون حقوق الطفل.

وفقاً لأعلى المعايير الدولية والمحلية، التي أسهمت في تعزيز مكانة الإمارة على خارطة العالم في دعم حقوق الأطفال، والاهتمام بكل ما يعنى بشؤونهم، لتصبح اليوم واحدة من أفضل المدن الصديقة للأطفال في المنطقة والعالم».

وأضافت: «يمضي مكتب الشارقة صديقة للطفل، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بخطوات ورؤى واثقة وثابتة في دعم جهود مؤسسات الإمارة في توفير بيئة متكاملة للأطفال واليافعين، ضمن منظومة موحّدة، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشارقة على مدار الأعوام الماضية».