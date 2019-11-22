غرفة عبادة متعددة الأديان لغير المسلمين في «كليفلاند»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد كلٌ من الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والمهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي رئيس مبادلة للرعاية الصحية، تدشين غرفة العبادة متعددة الأديان، في مستشفى كليفلاند كلينيك - أبوظبي.

وتعكس مبادرة «غرفة العبادة متعددة الأديان»، التي تعد إحدى المبادرات المجتمعية التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع، المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها وجهة عالمية يقصدها الملايين بهدف العيش والعمل والاستثمار والعلاج.

كما تأتي هذه المبادرة امتداداً للجهود التي تبذلها دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، فيما تعكس كذلك المكانة المرموقة التي تحتلها «كليفلاند كلينيك أبوظبي» باعتبارها وجهة علاجية رئيسية في المنطقة تستقطب المرضى والزوار من كل دول العالم.