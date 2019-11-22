سعود المعلا يعزي بوفاة عبيد مفتاح عبيد الشامسي

المصدر: الشارقة - وام

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، عبيد مفتاح عبيد الشامسي، وذلك خلال زيارة سموهما، أمس، مجلس العزاء في منطقة الحمرية بالشارقة.

وأعرب سموهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى ذوي الفقيد وأقربائه، داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.