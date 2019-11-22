دبي تتزين للاحتفاء باليوم الوطني الـ48

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، والتي تشمل حفلات موسيقية يحييها مجموعة من الفنانين المحليين، إلى جانب عروض تقليدية وألعاب نارية وأنشطة ملائمة لكل أفراد العائلة.

وستعكس الاحتفالات مختلف جوانب مسيرة الدولة على مرّ السنين، وتلقي الضوء على نمط الحياة والتراث والثقافة الإماراتية وحسن ضيافة الشعب الإماراتي، كما ستتخللها برامج وفعاليات ترفيهية مميزة ترسّخ مكانة دبي كوجهة عائلية على مدار العام.

مناسبة غالية

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تدعو دبي ضمن إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ48 للدولة، كل السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، وفي التجارب العائلية الاستثنائية التي يجري تنظيمها على مستوى المدينة بكاملها.

فقد قدّم شركاؤنا من القطاعين الخاص والعام لنا الدعم مجدداً في إعداد برنامج فعاليات وأنشطة لافتة تعكس حسن الضيافة والتقاليد الإماراتية وتتيح للزوار مشاركة المقيمين انتماءهم إلى هذه المدينة متنوعة الثقافات. وسيجد كل شخص ما يناسبه في احتفالات هذه السنة باليوم الوطني بفضل تنوّع الفعاليات وعروض التجزئة التي تقدمها دبي».

حفلات وأنشطة

ويمكن لمحبي الموسيقى الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية التي تحييها باقة من النجوم الإماراتيين مثل: بلقيس، وحسين الجسمي، وحمد العامري، وعيضة المنهالي، ومحمد الشحي، إضافة إلى النجم الكويتي عيسى المرزوق، الذين سيقدمون حفلات موسيقية مجانية في «لا مير» و«القرية العالمية» و«السيف».

ويستضيف مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي عدداً من الأنشطة بالمناسبة، حيث سيلقي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، كلمة حول التسامح في إطار فعالية خاصة بالموظفين تجري في محطة الركّاب 3 في مطار دبي الدولي في 27 نوفمبر الجاري. وتتبع كلمة معاليه عروض فولكلورية يؤديها أطفال إماراتيون إلى جانب أنشطة أخرى.

وستقدم فرق موسيقية عروضاً في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي يومي 1 و2 ديسمبر، وسيتلقّى المسافرون هدايا ترحيبيّة.

وفي اليوم الوطني الـ 48 يقدم «دبي فستيفال سيتي» عرض «تخيّل» الذي يقدم أشخاصاً من جنسيات متعددة يعتبرون الإمارات موطناً لهم. وتدعو حملة «دبي فستيفال سيتي مول» بعنوان «فيسس أوف ذا نيشن»، جميع المتسوقين إلى مشاركة صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الوسم #FacesoftheNation، لفرصة أن يكونوا من الذين ستُبثّ صورهم خلال هذا العرض المميّز الذي يقام عند الساعة 8 و10 مساءً.

كما سيجري عرضان مبهران للألعاب النارية بعد انتهاء كلّ عرض «تخيّل»، وسيتسنّى للمتسوقين الاحتفال بتراث الإمارات ضمن فعاليات ترفيهية إماراتية تراثية ستضفي الحيوية والمرح على امتداد «فيستيفال باي» اعتباراً من الساعة 2 بعد الظهر.

نافورة دبي

ويقام عرض ضوئي مدهش عند «برج خليفة»، وستتوهج نافورة دبي بأضواء العروض الخاصة التي تقام يومياً عند الساعة 6 و7 و8 و9 مساءً. وإضافة إلى مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تقام في السيف ولا مير في 1 و2 ديسمبر والحفلات الموسيقية التي تجري في لامير في 29 نوفمبر و1 و2 ديسمبر، يمكنكم اصطحاب أطفالكم إلى إحدى هذه الوجهات العائلية من مِراس.

حيث تنتظرهم أنشطة تستمرّ طيلة فترة الاحتفالات الممتدة على أربعة أيام، وتشمل فنوناً وحِرفاً ورسماً على الوجوه وطلاء على الفخار وغيرها من الأنشطة. واطّلعوا على إرث الإمارات الغني من خلال مجموعة من الصور في معرض «الآباء المؤسّسون» في متحف الاتحاد، الذي يقام بتنظيم هيئة دبي للثقافة والفنون. يصوّر المعرض تاريخ هذه الدولة وتطوّرها ودور الآباء المؤسسين فيه.

ميركاتو يكتسي بألوان العلم

يحتفل ميركاتو وتاون سنتر جميرا باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، إذ يستضيف ميركاتو مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات بدءاً من 28 نوفمبر - 3 ديسمبر.

ويكتسي ميركاتو بألوان علم البلاد وحلة من الأضواء متعددة الألوان التي تجسد روح الاتحاد، ما يجعل هذه المناسبة العظيمة ذكرى لا تنسى. وسيتعرف المتسوقون إلى تراث وثقافة دولة الإمارات مع عروض رقصة العيالة الإماراتية التقليدية.

إضافة إلى عروض اليوم الوطني الجوالة التي تجوب ميركاتو لتنشر الفرح في كل مكان، وتشمل عروض المشي على العصي وورش عمل الأطفال الفنية والحرفية التي تعبّر عن حبهم للإمارات من خلال تصميم علم الإمارات أو رسم وتلوين الهدايا التذكارية المزينة بألوان الاتحاد.