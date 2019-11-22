5 أيام من الاحتفالات والفعاليات فى الشارقة

المصدر: الشارقة- وام

اعتمدت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني أجندة فعالياتها، التي تتوزع على مختلف مدن ومناطق الإمارة، وتتنوع الاحتفالات والفعاليات بشكل لافت وجاذب، يعكس حجم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

وتنطلق أولى فعاليات احتفالات الإمارة بمناسبة اليوم الوطني الـ48 في 22 من نوفمبر الجاري من على كورنيش مدينة خورفكان، وسيكون جمهور المنطقة الشرقية عموماً ومدينة خورفكان على موعد مع مجموعة من الفعاليات.

بينما تشهد مدينة الشارقة 3 فعاليات رئيسية هي فعاليات المنتزه الوطني خلال الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر المقبل، وأوبريت أنشودة وطن يوم 29 الجاري في مسرح المجاز، وفعالية جزيرة العلم 2 ديسمبر المقبل.

وسيكون للأطفال وعائلاتهم وزوار الشارقة حصة وافية في تلك الفعاليات، التي تستمر على مدار 5 أيام في منتزه الشارقة الوطني من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل، حيث سيتم تقديم مجموعة غنية ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة والبرامج.

وسيكون الجمهور على موعد يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري مع أوبريت بعنوان «أنشودة وطن» على مسرح المجاز، «الأوبريت» الذي استند إلى مقولات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وستكون اللوحة الأخيرة من «الأوبريت» عبارة عن شكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وأخيراً فعالية الثاني من ديسمبر في جزيرة العلم.

كما ستشهد مدينة دبا الحصن في المنطقة الشرقية فعاليات متنوعة في جزيرة الحصن يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، في مسيرة شعبية وعروض جوية وعروض مظليين.

وفي مدينة كلباء ستنطلق يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري فعاليات اليوم الوطني في حديقة الشاطئ على كورنيش المدينة وفعاليات وطنية بتاريخ 26 نوفمبر أيضاً في منطقة وادي الحلو، في حين سيكون جمهور المنطقة الوسطى على موعد مع حزمة من الفعاليات في الذيد يوم 28 نوفمبر.

حيث تنطلق مسيرة شعبية على شارع الذيد الرئيسي تعبيراً عن الولاء والانتماء واحتفاء بأعراس الوطن كما تشهد الحمرية احتفالات اليوم الوطني في القرية التراثية يوم 28 نوفمبر.

وقال جاسم خالد المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني: إن الاحتفالات تتوزع على كل مساحات وفضاءات الإمارة الباسمة بكل مدنها ومناطقها حتى الثاني من ديسمبر المقبل، وفي كل فعالية سيكون العنوان الأبرز الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة، ونجدها فرصة نتقدم خلالها بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا في هذه المناسبة.