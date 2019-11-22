الإمارات وأوزبكستان تبحثان الشراكة الاستراتيجية

المصدر: طشقند - البيان

بحث عبد الله أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، مع وفد حكومة دولة الإمارات، برئاسة معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، تطورات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، في مجالات التحديث الحكومي.

وأشاد رئيس وزراء أوزبكستان، بتطور الشراكة مع حكومة دولة الإمارات، وما حققته من إنجازات هادفة لتحديث العمل الحكومي، وأثنى على جهود فرق العمل في تحويل الأفكار إلى مشاريع ومبادرات ومخرجات ذات أثر إيجابي في مسيرة العمل الحكومي.

شراكة مثمرة

وأثنى محمد القرقاوي على الشراكة المثمرة مع حكومة أوزبكستان، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة للنهوض بالعمل الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات، ويسهم في تعزيز الجهود العالمية لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر الاجتماع معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعيد مطر القمزي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان، والدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ومن الجانب الأوزبكي كل من ساردور عمرزاكوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشرزود شرماتوف وزير التعليم العام، وألومجان عمروف نائب وزير أول للمعلومات وتكنولوجيا الاتصال.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، لإحداث نقلات نوعية في تطوير وإطلاق المبادرات المشتركة، وتناول مستجدات فرق العمل وجهودها في تنفيذ مبادرات الشراكة الاستراتيجية، التي تشمل 20 محوراً و130 مبادرة ومشروعاً.