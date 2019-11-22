اللجنة القنصلية الإماراتية المغربية تبحث تعزيز التعاون

المصدر: الرباط- وام

عقدت أمس اللجنة القنصلية الإماراتية - المغربية دورتها الثانية بمقر وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط.

وترأس جانب الدولة الدكتور خالد إبراهيم المزروعي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب المغربي السفير محمد بصري مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وضم وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة التربية والتعليم وشركة أبوظبي للخدمات الصحية.

ونقل المزروعي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وتمنياتهما للاجتماع بالنجاح والتوفيق، مؤكداً حرص واهتمام دولة الإمارات بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا في البلدين الشقيقين.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية تربطهما علاقات قويّة وراسخة قائمة على تاريخ طويل وعريق ومبنية على العديد من المصالح المشتركة وأن الجانب القنصلي يعد جزءاً مهماً في دفع العلاقات الثنائية، حيث إنه يلامس متطلبات وتوقعات مواطني البلدين، معرباً عن أمله في التوصل لمبادرات قنصلية جديدة تساهم في تعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

خطط

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات القنصلية المشتركة بين البلدين، وخطط متابعتها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون القنصلي المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

كما تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من مجالات التعاون المشترك بين البلدين كالتعاون في المجال الأمني والخدمات الصحية، ومجال التعليم بالإضافة إلى تبادل الخبرات في المجال القنصلي.

وأعرب رئيس الوفد الإماراتي عن شكره وتقديره للمملكة المغربية لمشاركتها المتميزة في معرض إكسبو 2020، مؤكداً أهمية هذه المشاركة وما ستضفيه من مزايا وبرامج ومحتوى مميز خلال المعرض الذي سيمتد لفترة 6 أشهر.

خبرات

يذكر أنه خلال عام 2018، احتضنت دولة الإمارات أكثر من 57,845 مقيماً مغربياً يساهمون من خلال خبراتهم في مختلف القطاعات.

كما بلغ عدد السائحين إلى الدولة 85,664 سائحاً في حين بلغ عدد الطلبة الدارسين في الدولة 3895 طالباً مغربياً. وفي المقابل قامت الدولة بابتعاث ما يزيد على 62 طالباً للدراسة في المغرب، وبلغ عدد السائحين الإماراتيين 16,985 سائحاً.

وتشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمغرب نمواً مستمراً في معدلات التجارة غير النفطية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 13% خلال عام 2017-2018 بمبلغ 589 مليون دولار أمريكي.